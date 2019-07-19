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  3. Giresun'da feci kaza! 7 kişi yaralandı

Giresun'da feci kaza! 7 kişi yaralandı

Giresun'da feci kaza! 7 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tirebolu-Görele kara yolu Özlü köyü kavşağında Halil İbrahim Ayeser yönetimdeki 28 TC 236 plakalı kamyonet ile Ümit Salman idaresindeki 1-DGB-776 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Ayeser ile her iki araçta bulunan Hacer Ayeser, Mihriban Bilir, Halil İbrahim Bilir, Sevda, Arda ve Kayra Salman yaralandı. Yaralılar Tirebolu ve Görele Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

(AA)

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