Giresun sahur ve iftar vakti saati 2020! 2020 Giresun iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte imsak vakti..

Giresun sahur ve iftar vakti müminler tarafından araştırılmaya başladı. Ayların en güzeli olan Ramazan ayından Giresun sahur vakti ile iftar vakti saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu mübarek ayda yapılan ibadetin sevabı çok büyüktür. Peki, Giresun iftar ve sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet imsakiyesi...



GİRESUN İMSAK VE SAHUR VAKTİ 2020 SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Ramazan’ın ilk günü Giresun sahur vakti 03:52 olarak açıklandı.

GİRESUN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü Giresun iftar vakti saati 19.22 olarak açıklandı.

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RAMAZAN NEDİR?

Ramazan İslam dini ve İslam dinine inan milyonlarca Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Ramazan ayı denildiğinde pek çok kişi Miladi takvimdeki ayları düşünmektedir. Bu nedenle de Ramazan ayının hangi aya karşılık geldiği merak edilmektedir. Ramazan, Hicri takvimde yer alan yılın 9. ayıdır. Ramazan hicri takvimin yani ay takviminin 9. ayı ve üç aylar diye tabir edilen dönemin sonuncusudur. Aynı zamanda Ramazan ayı oruç ayı olarak da bilinmektedir. Günümüzde ise "Mübarek Ramazan" ve "11 ayın sultanı" şeklinde halk arasında kullanılmaktadır.

RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi”

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar”.

“Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah’ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah’ın rahmetinden mahrum kalır

“Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiçbiri açılmaz. Cennet açılır ve onlardan hiçbiri kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir: Ey hayırlı işler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işler yap. Ey kötü işler yapmak isteyen insan! Bu istediğinden vazgeç. Allah Ramazan ayında birçok insanı cehennemden azat eder. Bu durum Ramazan’ın her gecesinde devam eder. Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.”

Ramazan ayı otuz günlük bir programdır. Günlük program sahurla başlar. Mü’min sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Ramazan mektebinin programı çok geniştir. Programda namaz vardır, kıyam vardır, kıraat vardır, teheccüd vardır, nafile vardır, infak vardır, teravih vardır, kadir vardır, Kur’an vardır, mukabele vardır, ilim vardır, irfan vardır, itikaf vardı, ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik vardır, tövbe vardır, hürriyet vardır, terbiye vardır, arınma vardır, korunma vardır, orucun neşesi bayram vardır.

Ramazan mektebinin programı bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlayıp iftarla son bulan bu programa teravih, Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir.

Peygamberimiz, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğünü belirtip şöyle buyurdular: “Allah size bu ayda Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini, Teravih namazını sünnet kıldım. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah’tan umarak orucunu tutar, namazlarını kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlardan kurtulur”