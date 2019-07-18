Gençlerin internette 'chat yaparken' kullandığı hangi kısaltma 'gülmekten yerlerde yuvarlanıyorum' anlamına gelir? Güven Bana sorusu Gençlerin internette 'chat yaparken' kullandığı hangi kısaltma 'gülmekten yerlerde yuvarlanıyorum' anlamına gelir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 18 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: VLOG

B: NOOB

C: FOWL

D: ROFL

Doğru cevap: ROFL