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29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:57 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:57

Genç kız nişanlandığı evde dedesini kanlar içinde bulundu

Genç kız nişanlandığı evde dedesini kanlar içinde bulundu

Genç kız nişanlandığı gün, dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlileri Ahmet Yaşar'ın başını betona çarparak öldüğünü belirlendi.

 Gaziantep'te, Ahmet Yaşar (79) torununun nişanlandığı sırada, banyoda ayağının kaymasıyla başını betona çarpınca yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Sema Yaşar'ın nişan töreni, aile büyüğü olduğu için dedesi Ahmet Yaşar'ın evinde yapıldı. Aileler arasında yapılan nişan töreninin sona ermesi ve davetlilerin gitmesinin ardından temizlik yapan Sema Yaşar, dedesini göremedi. Genç kız, odalarda göremediği dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu.Sağlık görevlileri Ahmet Yaşar'ın başını betona çarparak öldüğünü belirlendi.

Ayağının kaymasıyla başını betona çarparak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Yaşar'ın cesedi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Ahmet Yaşar'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA

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