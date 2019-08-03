Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 257.604
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Genç bekçinin kahreden ölümü! İki hafta önce evlenmişti

Genç bekçinin kahreden ölümü! İki hafta önce evlenmişti

Genç bekçinin kahreden ölümü! İki hafta önce evlenmişti

Adana'da iki hafta önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürürken otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi Mehmet Candemir (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde önceki gece, iki hafta önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Mehmet Candemir, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Sibel Can 49. yaşını böyle kutladı!
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
<p>Daha önce ne iş ile meşguldün video çekme fikri nasıl oluştu?</p> <p>Kurumsal bir firmada mağa

Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler Konuşmayı Bilmiyor Çünkü Okumuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Facebook artık zihninizi okuyacak

Hastalığından dolayı filmlerin aranan yüzü oldu!