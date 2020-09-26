Gemiyi batıran ihmaller zinciri

Şile açıklarında ‘Bilal Bal’ isimli geminin batması sonucu 9 mürettebatın ölmesine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, gemiye gereğinden fazla yükleme yapıldığı ve yüklerin yanlış şekilde koyulduğu belirtilerek, “Geminin yaşı ve kondisyon açısından hilesiz doğru işlemlerden geçmiş olsaydı, ani batma ve ölümlere neden olmazdı. Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması şaşırtıcı” denildi.

PERSONEL UYUYORMUŞ



Battığı sırada gemide kaptanla tecrübeli denizcinin olmadığı, personelinin uykuda olduğunun belirtildiği raporda, “Gemi işletmecisinin yanı sıra, liman iradeleri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi. 7 ölü, 2 kaybın oluşmasına çanak tuttu” denildi. Raporda yılların deneyimli kaptanının ehliyetini kiralayarak menfaat temin etmesi nedeniyle kaptan Refik Telci’nin asli kusurlu olduğu belirtildi. 4 sanığın tali kusurlu, sanıklardan birinin ise kusursuz olduğu vurgulandı.

Karadeniz Ereğli Limanı’na gitmekte olan Türk Bayraklı ‘Bilal Bal’ isimli kuru yük gemisi 1 Kasım 2017’de Şile açıklarında battı. 7 mürettebatın öldüğü olayda, iki kişinin ise cesetlerine ulaşılamadı.