Gelinim Mutfakta zeytinyağlı brüksel lahanası tarifi! Zeytinyağlı brüksel lahanası nasıl yapılır?

Zeytinyağlı brüksel lahanası bugün Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar tarafından yapılacak yemek olarak belirlendi. Hafta içi her gün hünerlerini sergileyerek çeyrek altını almak için uğraşan gelinler Onur Büyüktopçu'nun verdiği Zeytinyağlı brüksel lahanası tarifini en lezzetli yaparak 5 puanı almaya çalışacak. Zeytinyağlı brüksel lahanası nasıl yapılır?

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI MALZEMELER

1 paket Brüksel lahanası 1 adet kuru soğan 1 adet havuç 1 adet patates 3 diş sarımsak 1 yemek kaşığı salça Tuz Karabiber Zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI NASIL YAPILIR?

Lahanaların dış yapraklarını temizleyip sirkeli suda bekletin.

Soğanları doğrayıp zeytinyağıyla soteleyin. Üzerine ortadan ikiye bölmüş olduğunuz sarımsakları da ekleyin. Ardından doğramış olduğunuz havuç ve patatesleri de ekleyip kavurun. Lahanaları da ekleyip 5 dakika kadar daha kavurun ve salça, tuz, karabiberini ekleyin.

Biraz su ekleyip kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.