Gelinim Mutfakta tavuklu ve sebzeli noodle tarifi! Gelinim Mutfakta Tavuklu ve sebzeli noodle nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanmaya devam ediyor. 23 Eylül Çarşamba gününün menüsünde tavuklu ve sebzeli noodle bulunuyor. Yemeği en güzel ve lezzetli yapan gelin adayı yapılan oylama sonucu en yüksek puanı almak için yarışıyor. Asya mutfağının gözde yemeklerinden biri olan tavuklu ve sebzeli noodle tarifi haberimizde.

TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE MALZEMELER

150 gramtavuk göğsü

1 adet havuç

2 adet sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 paket noodle

1 çay kaşığı isteğe bağlı kekik, karabiber ve pul biber

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı soya sosu

TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE NASIL YAPILIR?

İlk önce bir tencerede su kaynatıyoruz. Şu kaynayınca makarnaları haşlamaya bırakıyoruz.

Başka bir tavaya yağımızı ilave ediyoruz ve ocağın altını yakıyoruz. Havuçları doğruyoruz ve ince julyen doğruyoruz.

Tavamız yavaş yavaş ısınırken içerisine havuçları ekliyoruz ve soteliyoruz. Sarımsakları soyuyoruz ve küçük küçük doğruyoruz.

Tavaya sarımsakları atıyoruz.

Azıcık rengi dönünce küp küp doğradığımız tavukları içine atıyoruz. Karıştırıyoruz.

Pişen noodle ile birleştiriyoruz. Afiyet olsun.