Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi, malzemeleri: Tavuklu tantuni nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi bugün ekrana geldi. Gündüz kuşağı yemek programı Gelinim Mutfakta yer alam yemek tarifleri izleyicilerin takip ettiği konulardan oluyor. Bugün Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifini verdi. Gelinler yemek için hünerlerini sergilerken en yüksek puanı alan gün birincisi olacak. Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi ve malzemeleri...

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TANTUNİ MALZEMELERİ

3 adet tavuk göğsü Zeytinyağı Karabiber Kimyon Kırmızı toz biber Lavaş ya da ekmek

İç malzemesi için:

2 adet kuru soğan 2-3 domates Maydanoz Tuz

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TANTUNİ TARİFİ

Tavukları küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede haşlayın.

Soğanları piyazlık doğrayın.

Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın.

Domatesleri de küp küp doğrayın.

Haşladığınız tavukları süzüp suyunu kenara alın.

Etleri geniş bir tavaya aktarıp üzerine zeytinyağını ilave edin.

Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun.

Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın.

Yağladığınız lavaşların üzerine domatesleri ve soğanları yayın.

Etleri de soğanların üzerine yerleştirip dürüm yapın. Afiyet olsun.

Tantuninizi taze ekmek arasında da servis edebilirsiniz.