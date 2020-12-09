Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi, malzemeleri: Tavuklu tantuni nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni günün yemeği seçildi. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi, izleyenlerin ilgisini çekti. Onur Büyüktopçu yemek tarifini ve malzemelerini verdikten sonra gelinler yemek yapamya koyuldu. Kayınvalidelerin değerlendirmesi sonucunda gün birincisi belli olacak. Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi, malzemeleri haberimizde.
Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi bugün ekrana geldi. Gündüz kuşağı yemek programı Gelinim Mutfakta yer alam yemek tarifleri izleyicilerin takip ettiği konulardan oluyor. Bugün Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifini verdi. Gelinler yemek için hünerlerini sergilerken en yüksek puanı alan gün birincisi olacak. Gelinim Mutfakta tavuklu tantuni tarifi ve malzemeleri...
GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TANTUNİ MALZEMELERİ
- 3 adet tavuk göğsü
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Kimyon
- Kırmızı toz biber
- Lavaş ya da ekmek
İç malzemesi için:
- 2 adet kuru soğan
- 2-3 domates
- Maydanoz
- Tuz
GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU TANTUNİ TARİFİ
Tavukları küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede haşlayın.
Soğanları piyazlık doğrayın.
Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın.
Domatesleri de küp küp doğrayın.
Haşladığınız tavukları süzüp suyunu kenara alın.
Etleri geniş bir tavaya aktarıp üzerine zeytinyağını ilave edin.
Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun.
Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın.
Yağladığınız lavaşların üzerine domatesleri ve soğanları yayın.
Etleri de soğanların üzerine yerleştirip dürüm yapın. Afiyet olsun.
Tantuninizi taze ekmek arasında da servis edebilirsiniz.