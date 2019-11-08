Gelinim Mutfakta Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapılışı..

Gelinim Mutfakta Nevzine Tatlısı nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Cuma günleri programda her hafta yeni bir tatlı deneniyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında Kayseri bölgesine ait olan nevzine tatlısı yapılıyor. Programı izleyenler Gelinim Mutfakta Nevzine Tatlısı nasıl yapılır? merak etmeye başladı. Nevzine Tatlısı malzemeleri ve yapılışı..

NEVZİNE TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için

125 g tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

3.5-4 su bardağı un

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için

1.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

2 damla limon suyu

1 çay bardağı pekmez

Üzeri için

Kaymaklı dondurma

File Antep fıstığı

NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için, toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için, tereyağı, zeytinyağı, tahin, yoğurt, kabartma tozu ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla karıştırın. Un ve iri çekilmiş ceviz içini ilave edip hafif sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun.

Hamuru bir fırın kabına 2 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın.

Soğuyan şerbete pekmezi ilave edip karıştırın. Soğuyan şerbeti sıcak hamurun üzerine döküp 2-3 saat dinlendirin. Üzerine birer top kaymaklı dondurma koyun ve file Antep fıstığı serpip servis yapın.