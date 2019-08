Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi..

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranda yayınlanan yemek programı olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sezon 2. Tanıtım fragmanları ekrana geldi. Haziran ayında final yapan yarışma yeni sürprizler ve eğlenceli anlarla dönüyor. Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU



Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.