Gelinim Mutfakta milföy çanağında tavuklu orman kebabı tarifi ve yapılışı nasıl?

Gelinim Mutfakta milföy çanağında tavuklu orman kebabı 558. bölümde yapılacak yemek oldu. Onur Büyüktopçu tarafından sunulana Gelinim Mutfakta kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışıyor. Bugün milföy çanağında tavuklu orman kebabının en lezzetli yapan çeyrek altının sahibi olacak. Peki, milföy çanağında tavuklu orman kebabı tarifi ve yapılışı nasıl?

MİLFÖY ÇANAĞINDA TAVUKLU ORMAN KEBABI MALZEMELERİ

500 gram kuzu kuşbaşı et (isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz) 1 adet büyük patates (küp küp doğranmış) 1 adet iri havuç (küp küp doğranmış) 1 kase bezelye 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış) 1 avuç soyulmuş arpacık soğan 5-6 diş sarımsak 1-2 adet küçük doğranmış yeşil biber 1 adet küçük küçük doğranmış orta boy domates 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz Karabiber 1 tatlı kaşığı kekik

Milföy Çanakları İçin

10 adet milföy hamuru 1 yumurta sarısı Isıya dayanıklı 10 tane borcam veya toprak kap

MİLFÖY ÇANAĞINDA TAVUKLU ORMAN KEBABI YAPILIŞI NASIL?

Etleri tencereye koyun kapağını kapatın sulandıktan sonra suyunu çekene kadar pişirin,

Tereyağını ve doğranmış soğanları ilave edin,

İyice kavrulan etlere tuz ve karabiber hariç bütün malzemeyi koyun,

Üzerini geçmeyecek kadar ılık su ekleyin,

Bir süre sonra kekik koyun ve yemek suyunu çekene kadar pişirin,

Ocağı kapatıp suyunu çeken yemeğe tuz ve karabiber serpin, soğumaya bırakın.

Ateşe dayanıklı küçük borcam veya toprak kapları bolca yağlayın,

Milföy hamurlarını çukur kaplara yapıştırarak yerleştirin,

Orman kebabını kaşık ile kaselere paylaştırın,

Milföylerin kenarlarına yumurta sarısı sürün,

180 derecede ısıtılmış fırında milföyler kızarana kadar pişirin,

Sıcak sıcak kaplardan çıkarın maydanozla süsleyip servis yapın.