Gelinim Mutfakta mangalda anne köftesi nasıl yapılır? Mangalda anne köftesi tarifi...

Mangalda anne köftesi, Kanal D ekranlarına yayımlanan Gelinim Mutfakta'da günün yemeği oldu. Hafta içi her gün kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta'da, gelinler en yüksek puanı almaya çalışıyor. Kolay ve pratik yapımı ile Mangalda anne köftesi tarifi sizlerle.

MANGALDA ANNE KÖFTESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg kıyma 1 kuru soğan 2-3 diş sarımsak 1.5 çay bardağı galeta unu yarım çay bardağı su kekik kırmızı pul biber karabiber kimyon nane tuz

MANGALDA ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabımızın içerisine kıymamızı alıyoruz.

Kuru soğanı ve sarımsakları rendeliyoruz.

Baharatları da ilave ediyoruz.

Galeta ununu da ekledikten sonra yarım çay bardağı su ilave ederek yoğuruyoruz.10-15 dk…

Yoğurma işlemi bittikten sonra köfte şekli vererek 1-2 saat buzdolabında bekletiyoruz. (üzerini bir kapak yardımı ile ya da strecleyip kapatırsak kokusu buzdolabına yayılmaz)

Afiyet olsun.