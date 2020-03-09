Gelinim Mutfakta kuşbaşılı milföy topları nasıl yapılır? İşte kuşbaşılı milföy topları tarifi

Gelinim Mutfakta günün yemeği izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gelinim Mutfakta’da her gün farklı yemekler yapan gelinlere puanları kayınvalideleri veriyor. Kuşbaşılı milföy topları nasıl yapılır? Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programında günün en yüksek puanını alan geline çeyrek altın veriliyor. Lezzetiyle büyüleyecek olan Kuşbaşılı milföy topları hakkından detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUŞBAŞILI MİLFÖY TOPLARI MALZEMELERİ

4 adet dikdörtgen milföy hamuru

400 gr. kuzu kuşbaşı et

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam kuru kekik

1 tutam pul biber

Tuz

Karabiber

2 adet bostan patlıcan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

4 adet kırmızı kapya biber

1 adet yumurta sarısı – üzeri için

KUŞBAŞILI MİLFÖY TOPLARI TARİFİ YAPILIŞI

Buzluktan çıkan milföylerinizi ikişerli birleştirin. Kuşbaşı etleri bir tencerede kendi suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurun. Etler tamamen suyunu çektiğinde tencereye tereyağı, pul biber ve kekiği ekleyin. Dışları iyice renk alıncaya kadar kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirip kenara alın.

Patlıcanları közleyin, soyun ve kıyın. Bir tavaya tereyağını ekleyip patlıcanı içine alın. Ezilmiş sarımsakları da ekleyip bir iki dakika çevirip kenara alın.

Biberleri közleyip dış kabuklarını soyun, bütün bırakın. Bir kaseye hazırladığınız milföy hamurlarından bir tanesini kenarlardan sarkacak şekilde oturtun. Sırasıyla biber, et ve patlıcanı yerleştirip kenarlardan sarkan parçaları üzerine kapatıp tepsiye ters çevirerek yerleştirin.

Her hamuru bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.