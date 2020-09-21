Gelinim Mutfakta Kaytaz böreği tarifi: Gelinim Mutfakta Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Kaytaz böreği tarifi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Onur BÜyüktopçu'nun sunumuyla gerçekleşen programda gelinler bugün Kaytaz böreği yapacak. Gelinim Mutfakta Kaytaz böreği tarifi sizlerle...

KAYTAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

1/2 paket yaş maya

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı şeker

2-3 su bardağı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

İç Harç

300 gram kıyma(kuzu, dana karışık olursa daha lezzetli olur)

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 tatlı kaşığı karabiber

KAYTAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Şeker ve mayayı sütün içerisinde çözdürün ve kenara alın.

Unun önce 2 bardaklık kısmını derin bir kaba alın, ortasına bir havuz acın ve mayalı karışımı havuza dökün.

Havuzun kenarlarındaki undan yavaş yavaş havuzun ortasına alarak, hamurun kıvama gelmesini sağlayın.

Mayalı karışımla un tamamen karıştıktan sonra tuzu ekleyin ve tezgahı unlayıp hamuru tezgaha alın. Hamur cıvıksa kontrollü olarak un ekleyerek yapış yapış olmayan ama çok da sert olmayan bir kıvama gelene dek yoğurun.

Hamuru tekrar kaba alın, kabın üzerini streçleyin ve hamuru mayalanmaya bırakın.

Bu arada kıyma, yemeklik doğramış soğan, baharatlar, salça ve nar ekşisini bir kaba alıp yoğurun.

Fırını 180 derecede ısıtın. Tereyağı eritin.

İki katına çıkmış olan hamuru, 10 eşit bezeye bölün.

Erimiş tereyağına 3 kaşık zeytinyağını da ekleyin, karıştırın.

Tezgaha 1 kaşık yağ karışımından dökün, üzerine bezelerden birini koyun. Üzerine bastırıp yassılaştırın ve tekrar üzerine bir miktar yağ sürün.

Yağlanmış bezeyi ister elinizle, ister merdane yardımıyla mümkün olduğunca inceltin. Şeklinin kötü olması ya da yırtılması önemli değil.

İncelttiğiniz hamuru rulo yapın ve gül böreği yapar gibi dolayın, boşta kalan ucunu altına kıvırın.

Hamurun üzerine hafifçe bastırıp, bolca kıymalı harçtan koyun ve tekrardan üzerine bastırın. Kıymaların aralara girmesini sağlayın.

Bütün bezeler için aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini yağlanmış fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.