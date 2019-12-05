Gelinim Mutfakta Kabune Pilavı (Isparta yemeği) nasıl yapılır? En güzel Kabune Pilavı tarifi..

Gelinim Mutfakta Kabune Pilavı nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Gelinim Mutfakta'da bugün Kabune Pilavı yapılıyor. Yarışmayı seyredenler Kabune Pilavının nasıl yapıldığını merak ediyor. Gelinim Mutfakta Kabune Pilavı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

KABUNE PİLAVI (ISPARTA YEMEĞİ)

1 adet soğan

750 gr dana gerdan

2,5 su bardağı baldo pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 su bardağı nohut(haşlanmış) (bir gece önceden ıslatıp haşlayacağız)

2 su bardağı et suyu

1,5 su bardağı su

KABUNE PİLAVI YAPILIŞI:

Dana gerdanı suyla birlikte düdüklüde iyice yumuşayana dek pişirin (1 SAAT KADAR). Kalan suyu pilavda kullanmak için saklayın.

Nohutları bir gece önceden ıslayın ve ertesi günü yumuşayana dek pişirin.

Soğanları piyazlık doğrayın. Tuzla birlikte ovun.

Tencerenin tabanına soğanları yerleştirin.

Düdüklüde pişmiş olan etleri didikleyin ve soğanların üzerine ekleyip yayın.

Yıkanmış pirinçleri etlerin üzerine ekleyin.

Üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber serpiştirin.

Haşlanmış olan nohutları pirinçlerin üzerine ekleyin.

Son olarak etleri haşladığınız suyu ve 1,5 su bardağı suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp önce harlı ateşte 10 dakika, ardından kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.