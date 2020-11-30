Gelinim Mutfakta hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfte tarifi ve püf noktası burada!

Hasanpaşa köfte tarifi, bugün Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk menüsü oldu. Yeni yayın saati ile Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 4 gelin ve kayınvalide beraber yarışıyor. Bugün hasanpaşa köfte tarifini Onur Büyüktopçu'dan alan yarışmacılar hünerlerini sergileyecek. Peki, Gelinim Mutfakta hasanpaşa köfte nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA HASANPAŞA KÖFTE MAZLEMELERİ

500 gr. kıyma 1 adet orta boy soğan – rende 3/ su bardağı ekmek kırıntısı 1 adet yumurta 2 diş sarımsak – rende Tuz Karabiber Yenibahar

Patates Püresi için Malzemeler

4 adet orta boy ya da 3 adet büyük boy patates ½ su bardağı süt 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ½ su bardağı kaşar peyniri – rende Muskat Tuz Beyaz biber

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı 2 yemek kaşığı domates salçası 1,5 su bardağı su

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende

HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ!

Derin bir kapta kıyma, rende soğan, rende sarımsak, ekmek kırıntısı, yumurta, tuz, karabiber ve yenibaharı yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarını çukurlaştırın.

Ardından bir fırın tepsisine köfteleri dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.

Patatesleri iri parçalar halinde doğrayın ve haşlayın.

Haşlanan patatesleri süzün ve bir kaba alın.

Üzerine süt, tereyağı, rende kaşar peynir, muskat, tuz ve beyaz biberi ekleyip bir ezici yardımıyla püre haline getirin.

15 mm’lik tırtıklı bir uç taktığınız sıkma torbasının içerisine alın.

Bir sos tenceresini ocağa alıp ısıtın.

İçerisine zeytinyağı ve salçayı ekleyip karıştırın.

Ilık su ekleyip bir sos kıvamı elde edene kadar tıkırdatın.

Pişen köftelerinizin içlerini patates püresiyle doldurun ve tekrar fırın tepsinize dizin.

Hazırladığınız salçalı sosu fırın tepsinize dökün.

Patates pürelerinin üzerine rendelenmiş kaşar serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin.