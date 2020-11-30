Gelinim Mutfakta hasanpaşa köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa köfte tarifi ve püf noktası burada!
Gelinim Mutfakta hasanpaşa köfte tarifi izleyicilerin ilgisini çekti. Bugün yeni yayın saati ile ekrana gelen programda lezzetleri yemekler yapılıyor. Onur Büyüktopçu'nun verdiği hasanpaşa köfte tarifi gelinler tarafından yapılacak. Ekranların en çok izlenen yemek yarışma programı hasanpaşa köfte tarifi, yapımı ve püf noktasını sizler için hazırladık.
Hasanpaşa köfte tarifi, bugün Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk menüsü oldu. Yeni yayın saati ile Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 4 gelin ve kayınvalide beraber yarışıyor. Bugün hasanpaşa köfte tarifini Onur Büyüktopçu'dan alan yarışmacılar hünerlerini sergileyecek. Peki, Gelinim Mutfakta hasanpaşa köfte nasıl yapılır?
GELİNİM MUTFAKTA HASANPAŞA KÖFTE MAZLEMELERİ
- 500 gr. kıyma
- 1 adet orta boy soğan – rende
- 3/ su bardağı ekmek kırıntısı
- 1 adet yumurta
- 2 diş sarımsak – rende
- Tuz
- Karabiber
- Yenibahar
Patates Püresi için Malzemeler
- 4 adet orta boy ya da 3 adet büyük boy patates
- ½ su bardağı süt
- 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
- ½ su bardağı kaşar peyniri – rende
- Muskat
- Tuz
- Beyaz biber
Sosu için Malzemeler
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1,5 su bardağı su
Üzeri için Malzemeler
- Kaşar peyniri – rende
HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ!
Derin bir kapta kıyma, rende soğan, rende sarımsak, ekmek kırıntısı, yumurta, tuz, karabiber ve yenibaharı yoğurun.
Yoğurduğunuz köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarını çukurlaştırın.
Ardından bir fırın tepsisine köfteleri dizin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.
Patatesleri iri parçalar halinde doğrayın ve haşlayın.
Haşlanan patatesleri süzün ve bir kaba alın.
Üzerine süt, tereyağı, rende kaşar peynir, muskat, tuz ve beyaz biberi ekleyip bir ezici yardımıyla püre haline getirin.
15 mm’lik tırtıklı bir uç taktığınız sıkma torbasının içerisine alın.
Bir sos tenceresini ocağa alıp ısıtın.
İçerisine zeytinyağı ve salçayı ekleyip karıştırın.
Ilık su ekleyip bir sos kıvamı elde edene kadar tıkırdatın.
Pişen köftelerinizin içlerini patates püresiyle doldurun ve tekrar fırın tepsinize dizin.
Hazırladığınız salçalı sosu fırın tepsinize dökün.
Patates pürelerinin üzerine rendelenmiş kaşar serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirin.