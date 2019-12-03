Gelinim Mutfakta Fodula (ekmek dolması) nasıl yapılır? Fodula tarifi ve yapılışı haberimizde

Gelinim Mutfakta Fodula nasıl yapılır? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta programının 3 Aralık 2019 Salı günü yayınlanan 407. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Fodula (Ekmek Dolması)" tarifi izleyenler tarafından araştırılıyor. Fodula malzemeleri neler? Fodula tarifi ve yapılışı haberimizde..

FODULA (EKMEK DOLMASI)

1 adet tam buğday ekmeği(yuvarlak)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan(yemeklik doğranmış)

400 gram dana kuşbaşı eti

2 adet havuç(küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı rezene

1 çay kaşığı anason

2 su bardağı su

2 adet domates (kabukları soyulup, doğranmış)

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı adaçayı

YAPILIŞI:

Bir tencerede sıvı yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kuşbaşı etleri ekleyip, suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Havuç ve bezelyeleri ekleyip 2 dakika kadar bu şekilde kavurun.

Tuz, rezene, anason, su ve doğranmış domatesleri de ekleyip, suyunu çekene kadar orta ateşte kontrollü olarak pişirin.

Yuvarlak tam buğday ekmeğinin üzerini kapak olacak şekilde kesin ve ekmeğin içini alın.

Suyunu çeken etli karışımı bu ekmeğin içerisine doldurun ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.

Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, ada çayı ile beraber kavurun.

Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz ekmeğin kapağını kapatın ve ada çaylı tereyağını üzerine yayın.

175 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar fırında pişirin.