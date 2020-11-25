Gelinim Mutfakta elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi ve malzemeleri!

Elbasan tava tarifi bugün Onur Büyüktopçu tarafından gelinlere verilen yemeklerden birisi oldu. Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da lezzetli tarifler ekrana geliyor. Arnavutluk'un meşhur yemeği olan elbasan tava kuzu etiyle yapılır ve fırında pişirilir. Gelinim Mutfakta elbasan tava nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA ELBASAN TAVA MALZEMELERİ

1 kilo gram dana kuşbaşı eti 2 kuru soğan 3-4 diş sarımsak 1 kaşık salça Baharat (1 büyük patates .1 bardak kadar bezelye)

Elbasan tarifi sosu için

6 kaşık un 2 su bardağı süt 1 su barsağı et suyu 2 yumurta akı 1 su bardağı yoğurt

Elbasan tavanın üzerine:

2 yumurta sarısı Rende kaşar

GELİNİM MUTFAKTA ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Etlerimizi haşlayalım. Soğanları doğrayıp yağda kavuralım( hangi yağı isterseniz). Biraz kavrulunca sarımsak ve küp patatesleri ekleyelim. Daha sonra salçasını da koyup eti ekleyin. Bezelyesini de ekledikten sonra arzu ettiğiniz baharatları ve tuzunu ekleyip sebzeler pişene kadar pişirin.

Sosu için unu yarım bardak kadar sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında süt ve et suyunu da ekleyin. Kaynayınca altını kısıp yumurta akı ve yoğurdu ekleyip hemen karıştırın ve tuzunu atın.

Etleri ister tek kişilik ister büyük fırın kabına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz sosu dökün. (sosunuz çok katıysa biraz süt veya suyla açabilirsiniz)

Sosunda üzerine yumurta sarılarını sürüp rende kaşarı dökün. Peynir eriyip nar gibi kızarınca fırından çıkarın.