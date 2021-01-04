Gelinim Mutfakta ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi, malzemeleri neler?

Ekşili köfte tarifi bugün Gelinim Mutfakta programından izleyenlerin evlerine ulaştı. 4 gelin ve kayınvalidenin yarıştığı programda yeni sunucusu Seda Sayan oldu. Bugün ekşili köfte tarifi yapacak yarışmacılar en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını almaya çalışacak. Tarifin detaylarının merak edenler için Gelinim Mutfakta ekşili köfte nasıl yapılır?

EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için:

500 gr yağsız veya az yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 çay kaşığı toz karabiber

1 çay kaşığı köfte baharı

1 kahve fincanı pirinç

1 adet rendelenmiş kuru soğan

Tuz

Sosu İçin:

1 adet havuç

1 adet büyükçe patates

Zeytinyağı ve tereyağı

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kuru nane

5 su bardağı su

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte malzemeleri iyice karıştırılıp, yoğurulur. Küçük yuvarlak köfteler yapılır. 1 yemek kaşığı un serpilmiş tepsiye konulur.

Tencereye yağla konulur, havuç yıkanır ve kare küpler halinde doğranır. Havuçlar yağa ilave edilir karıştırılarak sotelenir. Altı kısılır ve 10 dakika bu şekilde pişirilir.

Yıkanıp soyulmuş ve kare küpler halinde doğranmış patatesler de ilave edilir, yağda çevrilir.

5 su bardağı su ilave edilir. Su kaynayınca köfteler ilave edilir, yavaşça karıştırılıp tencerenin ağzı kapatılır. Kısık ateşte 35-40 dakika kadar pişirilir.

Diğer tarafta yoğurt, yumurta ve 1 tatlı kaşığı un ve limon suyu iyice karıştırılır yemeğin suyundan alınarak ılıklaştırılır. Kaynayan köfteli karışıma ilave edilir ve karıştırılır. 5 dakika kaynatılır sonra altı kapatılır. Afiyet olsun.