Gelinim Mutfakta 24 Mart Çullama tarifi! Çullama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çullama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmayı Fatih Ürek sunuyor. Haftanın sonunda birinci olan gelin, altın ödülünün sahibi oluyor. Akşam ne pişirsem diye düşünenlere Gelinim Mutfakta Çullama tarifi haberimizde…

ÇULLAMA MALZEMELERİ NELERDİR?

2 yufka

1 tavuk göğüs eti

2 tavuk budu

1 soğan

3 su bardağı baldo pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Tuz

ÇULLAMA NASIL YAPILIR?

Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar haşlayın. Soğuyunca derilerini ve kemiklerini ayıklayıp etleri ince uzun parçalar haline getirin. Süzdüğünüz tavuk suyundan bir bardak ayırın. Pirinci bol suda yıkayıp süzün. İnce doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Pirinci ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. Tuz, karabiber, tarçın, çam fıstığı ve kuş üzümünü ilave edip 2 su bardağı suyu ekleyin. Kapağını kapatıp pişirin. 25-30 cm’lik fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Yufkanın birini büzüştürerek yerleştirin. Pilavın yarısını üzerine yayın. Tavuk parçacıklarını pilavın üzerini kapatacak şekilde yerleştirin. Kalan pilavı ilave edip üzerini düzleştirin. Diğer yufkayı da büzüştürüp pilavın üzerine alın. Kalan tereyağını eritip yufkanın üzerine sürün. 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ayırdığınız tavuk suyunu eşit şekilde çullamanın üzerine dökün. Tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun…