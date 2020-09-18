Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma tarifi...
Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma tarifi haftanın finalinde seçilen tatlılarından biri oldu. Yeni sezonun ilk finalinde 5 altın bileziğin sahibi olmak isteyen kişiler kıyasıya yarışıyor. Evlerinde cevizli hurmalı sarma tarifini denemek isteyen kişiler konuya dair araştırma yapıyor. Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma tarifi...
Cevizli hurmalı sarma tarifi Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde ekranlara geliyor. Ekranların en çok izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonunda haftanın ilk finalini gerçekleştirecek. 5 altın bileziğin sahibi olmak isteyen yarışmacılar, cevizli hurmalı sarmasını en güzel şekilde yapmaya çalışıyor.Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma tarifi ve püf noktası haberimizde.
CEVİZLİ HURMALI SARMA MALZEMELERİ NELERDİR?
4 adet baklava yufkası
100 gr. tereyağı – erimiş
50 gr. kaymak – servis için
İç Harcı için Malzemeler
500 gr. medine hurması
3 yemek kaşığı tereyağı – erimiş
2 su bardağı ceviz – dövülmüş
4 adet kakule
1 tatlı kaşığı tarçın
Şerbeti için Malzemeler
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 – 2 damla limon suyu
GELİNİM MUTFAKTA CEVİZLİ HURMALI SARMA NASIL YAPILIR?
İç harcı için hurmaların iç çekirdeklerini çıkartın, hafif parçalı kalacak şekilde bir mutfak robotundan çekin. Kakuleyi havanda döverek ezin. Ardından hurmaları bir karıştırma kabına alın. Dövülmüş ceviz, erimiş tereyağı, kakule ve tarçın ilave ederek bir blender yardımıyla çekin ve uzun silindirler oluşturun.
Baklava yufkasını yağlayın ve silindir şeklindeki iç harcı yerleştirip rulolar yapın. 4 parmak uzunluğunda dilimler keserek tepsinize yerleştirin ve üzerlerini de tereyağı ile yağlayın. 180derece fırında 25-30 dakika baklava hamuru kızarıncaya kadar pişirin.
Bu arada bir sos tenceresinde şeker ve suyu kaynatarak bir şerbet oluşturun. Kaynayan şerbeti ocaktan aldıktan sonra bir iki damla limon sıkıp soğumaya bırakın.
Pişen hurmalı sarmaları fırından alın. Sıcak olan tatlıya soğuk şerbet dökerek tamamlayın ve soğumaya bırakın, tatlınızı kaymak ile servis edin.