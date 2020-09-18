Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma tarifi...

Cevizli hurmalı sarma tarifi Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde ekranlara geliyor. Ekranların en çok izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonunda haftanın ilk finalini gerçekleştirecek. 5 altın bileziğin sahibi olmak isteyen yarışmacılar, cevizli hurmalı sarmasını en güzel şekilde yapmaya çalışıyor.Gelinim Mutfakta cevizli hurmalı sarma tarifi ve püf noktası haberimizde.

CEVİZLİ HURMALI SARMA MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet baklava yufkası

100 gr. tereyağı – erimiş

50 gr. kaymak – servis için

İç Harcı için Malzemeler

500 gr. medine hurması

3 yemek kaşığı tereyağı – erimiş

2 su bardağı ceviz – dövülmüş

4 adet kakule

1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için Malzemeler

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 – 2 damla limon suyu

GELİNİM MUTFAKTA CEVİZLİ HURMALI SARMA NASIL YAPILIR?

İç harcı için hurmaların iç çekirdeklerini çıkartın, hafif parçalı kalacak şekilde bir mutfak robotundan çekin. Kakuleyi havanda döverek ezin. Ardından hurmaları bir karıştırma kabına alın. Dövülmüş ceviz, erimiş tereyağı, kakule ve tarçın ilave ederek bir blender yardımıyla çekin ve uzun silindirler oluşturun.

Baklava yufkasını yağlayın ve silindir şeklindeki iç harcı yerleştirip rulolar yapın. 4 parmak uzunluğunda dilimler keserek tepsinize yerleştirin ve üzerlerini de tereyağı ile yağlayın. 180derece fırında 25-30 dakika baklava hamuru kızarıncaya kadar pişirin.

Bu arada bir sos tenceresinde şeker ve suyu kaynatarak bir şerbet oluşturun. Kaynayan şerbeti ocaktan aldıktan sonra bir iki damla limon sıkıp soğumaya bırakın.

Pişen hurmalı sarmaları fırından alın. Sıcak olan tatlıya soğuk şerbet dökerek tamamlayın ve soğumaya bırakın, tatlınızı kaymak ile servis edin.