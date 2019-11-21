Beyti Sarma malzemeleri ve yapılışı haberimizde..Gelinim Mutfakta Beyti Sarma nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Beyti Sarma nasıl yapılır? araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Beyti Sarma için hünerlerini sergiliyor. En güzel beyti sarmayı yapanlar en yüksek puanı ve çeyrek altını alacak. Gelinim Mutfakta Beyti Sarma nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

BEYTİ SARMA

Domates sosu için:

2 adet büyük boy rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Köftesi için:

400 gram dana kıyma

1 adet yumurta

5 yemek kaşığı galeta unu

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sarmak için:

4 adet yufka

Servis için:

1 kase yoğurt

Yufkaların arası için:

6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI:

Tüm köfte malzemelerini bir kabın içerisine alın.

Malzemeler birbirleriyle bütünleşene kadar güzelce yoğurun.

Yoğurduktan sonra üzerini streç filmle sararak buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen harçtan orta boylarda bir kebaba yetecek kadar et alın.

Hafif kalın olacak şekilde kebap gibi uzunlanmasına bir şekil verin.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine dizin ve 190 derecede ısıtılmış fırında kontrollü bir biçimde 10 dakika kadar pişirin.

Köftelerin üzeri kızarıp içleri piştiğinde fırından alın ve oda sıcaklığında bir süre ılımaya bırakın.

İki adet yufkayı bir tezgaha serin aralarına ve üzerlerine tereyağı sürün.

Köfteleri tek sıra şekilde dizin.

Güzelce sarın.

Geriye kalan köfteleri de diğer yufkalarla sarın.

Tüm yufka ve köfteler bitene kadar bu işlemi yapın.

Sardığınız köfteleri orta kalınlıkta olacak şekilde dilimleyin.

Tekrar pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın ve üzeri kızarana kadar 5-10 dakika arası pişirin.

Domates sosun malzemelerini bir tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaştığında ocaktan alın, bir süre soğuttuktan sonra beyti sarmaların üzerine gezdirin.

Tabağın ortasına yoğurt koyarak sarmaları servis edin.