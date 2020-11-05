Gelinim Mutfakta ayvalı ve portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı ve portakallı kereviz tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta ayvalı ve portakallı kereviz tarifi seyirciler tarafından merak edildi. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde gelinler kayınvalidelerine ayvalı ve portakallı kereviz yemeğini yapacak. En yüksek puanı alan çeyrek altına sahip olacak. Ayvalı ve portakallı kereviz tarifi, malzemeleri sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA AYVALI VE PORTAKALLI KEREVİZ MALZEMELERİ

3 adet iri boy kereviz 1 adet iri boy ayva 1 adet kuru soğan 1 adet havuç 1 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı şeker 1,5 cay bardağı zeytin yağı 2 su bardağı kadar portakal suyu

GELİNİM MUTFAKTA AYVALI VE PORTAKALLI KEREVİZ NASIL YAPILIR?

Ön hazırlık olarak soğanları piyaz şeklide doğrayın.

Havucu halka halka, kereviz ve ayvanın kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğrayın.

Yayvan bir tencereye zeytinyağını, doğranmış soğan ve havuç ve de şekeri ekleyip bir kaç dakika kavurun.

Kereviz ve ayvayı ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Kerevizlerin üzerini hafif geçecek kadar portakal suyu ekleyin.

Tuzunu ilave edin.

Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.