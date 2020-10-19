Gelinim Mutfakta Ali Nazik tarifi! Gelinim Mutfakta Ali Nazik nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Ali Nazik tarifi bugün günün menüsünde yer aldı. Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta'da gelinler mutfağa girerek marifetlerini sergileyecek. Lezzetli ve doyurucu olan Ali Nazik yemeğini en iyi yapana yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta Ali Nazik nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA ALİ NAZİK MALZEMELERİ NELERDİR?

1 diş sarımsak 250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış) 50 gram tereyağı 1 yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı tuz

Patlıcanlı karışım için:

3 adet közlenmiş patlıcan 1 çay kaşığı tuz 1 kase sarımsaklı yoğurt

GELİNİM MUTFAKTA ALİ NAZİK NASIL YAPILIR?

Tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin

Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.

Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.

Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın.

İyice ezildiklerinde sarımsaklı yoğurt ile bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın.

Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.