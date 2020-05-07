Gelinim Mutfakta 7 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta 7 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasında gelinler yemek yapıyor, puanlamayı kayınvalideler yapıyor. Günün en yüksek puanın alan yarışmacı çeyrek altını kazanıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 7 MAYIS PERŞEMBE PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan gelin 14 puanla Neslihan oldu. Elif ise 12 puanla ikinci oluyor. Hatice 9 puanla üçüncü olurken Betül 3 puan aldı. Normalde 5 puan alan Betül'ün iki puanı kural ihlali nedeniyle kesiliyor.

MUTFAKTA LAF TAŞIMA İDDİASI

Neslihan’ın yaptığı açıklamaların ardından Reyhan Hanım “Yakıştıramadım ben Neslihan’a çünkü burada emek veren benim” diyecek. Betül ise dertleştiği bir kişinin mutfakta aralarında konuştuklarını yetiştirdiğini ifade edecek. Laf taşıma açıklaması öncesi de diğer gelinlerin başına toplanmasının ardından Betül kendisinin oyalanmaya çalışıldığını ileri sürecek.