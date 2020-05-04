Gelecek Partisi'nin kurucularından İl Başkanı 'kumar partisi'nde yakalandı

İddiaya göre Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi kumar oynarken yakalandı. Kiraladıkları apartman dairesini kumarhaneye çevirmek suretiyle korona tedbirlerini de hiçe sayan şüphelilere toplam 39 bin 375 TL ceza kesildi.

ÇAY İÇMEYE GİTTİM!



Yıldırım, “Çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu eve davet edildim. Çay içerken emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Kumar oynamadım” dedi.

DHA - İHA