Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes fidan bağışlama belgesi ekranı

Geleceğe Nefes katılım belgesi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün, Yıldırım Beyazıt yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Geleceğe Nefes fidan dikimi gerçekleşiyor. Vatandaşlar fidan dikimi ve fidan bağışı kampanyasına katılarak, katılım belgelerini almak istiyorlar. Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfasından yapılabiliyor.

GELECEĞE NEFES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfası olan https://gelecegenefes.com/ adresinden yapılıyor. Sayfada bulunan "fidan sahiplen" ve "fidan bağışı" sekmelerine tıklanması halinde ilgili ekran açılıyor.

Ekrandaki bilgilerin doldurulması halinde "Katılım Belgesi" alınabiliyor.

ÖRNEK GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ

Harita üzerinden istenilen şehir seçildikten sonra isim soy isim, e-posta bilgileri dolduruluyor. Katıl butonuna basıldıktan sonra çıkan ekranda fidan bağışlama ile ilgili bilgiler yer alıyor.

"10 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!

Ağaçlandırma bölgeniz:

İstanbul / Pendik

Katılım belgenizi #gelecegenefes etiketiyle paylaşarak sevdiklerinizi de fidan sahiplenmeye davet edebilirsiniz."

Ardından "Katılım belgesi" butonuna basılması halinde ekrana adınıza düzenlenen "Geleceğe Nefes Katılım Belgesi" çıkıyor.