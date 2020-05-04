Geleceğe Nefes fidan kampanyası 2020 nedir? Sağlık Kahramanları fidan sahiplenme nasıl yapılır?

Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz. Hadi hep birlikte bugün bize nefes olan sağlık çalışanları için http://gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenelim." açıklamasında bulundu. Sağlık Kahramanları fidan sahiplenme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

GELECEĞE NEFES FİDAN SAHİPLENME İÇİN TIKLAYIN

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA

11 Kasım 2019’da 11 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuz Geleceğe Nefes Seferberliği’ne verdiğiniz büyük destek, 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesini sağladı.

Geçirdiğimiz zorlu süreçte bir kişi bile nefessiz kalmasın diye soluksuz çalışan, ülkemizi ayakta tutan sağlık kahramanlarımıza naçizane teşekkürlerimizi sunmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde SAĞLIK KAHRAMANLARI HATIRA ORMANLARI kurduk. Tam 1 milyon 61 bin 635 fidana her birinin adlarını verdik.

Sizleri de kahraman sağlık personelimiz adına bir fidan sahiplenerek veya bağışlayarak onlara teşekkür etmeye davet ediyoruz.

Dr. Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı

FİDAN SAHİPLENME NASIL YAPILIR?

https://gelecegenefes.com/ adresinden "Fidan Sahiplen" butonuna basarak isim soy isim ve il bilgisini girerek "Katıl" botununa basabilirsiniz. Sonuç ekranında "Bugün Fidan, Yarın Nefes’ diyerek 2020 yılı boyunca toprakla buluşturacağımız tüm fidanlarımızı, zorlu Covid-19 günleri boyunca ülkemizi adeta ayakta tutan, bizlere nefes olmak için soluksuz çaba gösteren sağlık çalışanı kahramanlarımıza adadığımızı gururla belirtmeyi görev bilmekteyiz." bilgisini göreceksiniz.

FİDAN SAHİPLENME KATILIM BELGESİ NASIL?