Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır? Hatay fidan bağışı nereden yapılır?

Hatay için fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar fidan bağışı adımlarını araştırıyor. Spor kulüplerinin, sanatçıların ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine öğretmenlerin de seferber olduğu fidan bağışı Geleceğe Nefes aracılığı ile de yapılabiliyor.

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI EKRANI

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Fidan bağışı yapmak için, https://gelecegenefes.com/ internet adresine giriş yapılıyor. Geleceğe nefes kampanyasında hem fidan bağışı yapabilir hem de fidan sahiplenilebiliyor. Ekranda bulunan “Fidan Sahiplen” sekmesine tıklayarak yaptığınız tüm işlemler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Bununla birlikte, “Fidan Bağışla” sekmesine tıkladığınızda önünüzde çıkan ekranda Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’nın (OGEM-VAK) bağış ekranı bulunuyor. Burada özel günlerde ve yılın herhangi bir zamanında fidan bağışı yapılabiliyor. Karşınıza çıkan bağış belgelerinin herhangi birine tıkladığınızda gerekli bilgileri doldurarak, 10 TL karşılığında fidan bağışında bulunmak mümkün.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabı twitter'dan Hatay'daki orman yangını üzerine fidan dikme çağrısında bulundu.

Selçuk paylaşımında, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz.

Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER VE FANLARI GELECEĞE NEFES OLDULAR

Yangından etkilenen Hatay ve Trabzon’a fidan bağışında bulunan şarkıcı Demet Akalın, “Ama yaralı hayvanlar için ne yapabiliriz bilmiyorum’’ notunu düştü. Fidan çağrısının üzerine dizi oyuncularının fanları da ‘geleceğe nefes ol’ kampanyası kapsamında fidan bağışlarında bulundu. Oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun sevenleri, Uraz Kaygılarıoğlu’nun genç fanatikleri, Can Yaman ile Demet Özdemir’in hayranları da Hatay’a fidan bağışladı.

SPOR KULÜPLERİNDEN FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı. Beşiktaş Kulübünün başlattığı kampanyaya Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig kulüpleri katılıyor.

Spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

Beşiktaş Kulübü, Twitter'da başlattığı "Hatay için el ele!" kampanyasına kulübün kuruluş yılını simgeleyen 1903 adet fidan bağışladı. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ı etiketleyerek meydan okumada bulundu.

Sarı-kırmızılılar da kuruluş yılını simgeleyen 1905 adet fidan bağışlandığını belirterek, Fenerbahçe'yi etiketledi. Sarı-lacivertliler de kampanyaya 1907 adet fidan bağışlayarak katıldı ve meydan okumayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile sürdürdü.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.