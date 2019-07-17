Gece mesaisinde soygun planı yapmış

SONER KAN

Soygunu gerçekleştiren Burak Ekinci’nin, bankanın kentteki şubelerine dağıtılmak üzere İstanbul’dan uçakla gönderilen 18 milyon euroluk paranın transferini bizzat yönettiği, gece saat 01.00’de kadar ofiste kalıp, soygunu Mehmet Emin G. ile telefonda planladığı ortaya çıktı. Ekinci, çalacağı iki çuvalı ise özel olarak kendi hazırlamış. Soygunun baş planlayıcıları Burak Ekinci, Mehmet Emin G. ve Hasan B. için de çemberin daraldığı, zanlıların yakalanmasının da an meselesi olduğu öğrenildi.