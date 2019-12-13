Gebze'de sular ne zaman gelecek? İSU 13 Aralık 2019 Gebze su kesintisi..

Gebze su kesintisi vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İSU resmi sitesi üzerinden yayınlanan planlı su kesintisi programına göre bazı ilçe ve semtlere 13 Aralık Cuma günü su verilmeyecek. Su kesintileri ile karşılaşan Gebze halkı Gebze'de sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Aralık 2019 Gebze su kesintisi...

GEBZE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSU’nin resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre iki ilçede 13 Aralık Cuma günü su kesintisi yaşanacak.

Arapçeşme Mah. / Gebze

13/12/2019 03:22:00 ile 13/12/2019 14:00:00 tarihleri arasında su kesintisi.

Güzeller Mah. / Gebze

13/12/2019 03:22:00 ile 13/12/2019 14:00:00 tarihleri arasında su kesintisi.