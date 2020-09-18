Gaziler Günü ne zaman? 19 Eylül Gaziler Günü mesajları, sözleri ve resimleri...

19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Her sene Gaziler Günü'ne özel düzenlenen törenler bu sene Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle gerçekleştirilecek. Gaziler Günü'nde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenleniyor.

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Gaziler Günü, her sene 19 Eylül tarihinde kutlanıyor. Bu sene Gaziler Günü 19 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.

GAZİLER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir.

19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gazi, vatan sevgisinin sembolüԁür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus уapan ԁeğerlerԁir.

Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. “Ama vatanım olmadan yaşayamam.” diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gazi oldum arkadaşlar, Bedel lazımdı ey dostlar, Kutsalları hep korudlura, Bizden önceki gazi ordular…

Gazilerimize saygı duyalım, Ölenlerini rahmetle analım, Hayatlarından ibret alalım, Değerlerini anlayalım, Allah için savaştılar, Varlıklarını ortaya koydular, Bu günleri görseydiler, Acaba bize ne derdiler…