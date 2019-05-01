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  3. Gaziantep'te kültür merkezinde asma tavan çöktü

Gaziantep'te kültür merkezinde asma tavan çöktü

Gaziantep'te kültür merkezinde asma tavan çöktü

Gaziantep'te Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nin asma tavanı çöktü. Çökmenin olduğu alanda kimsenin olmaması sayesinde faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nin ara koridorlarında alçıdan yapılan asma tavan çöktü. Öğlen saatlerde meydana gelen olayın ardından binada kısa süreli panik yaşandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle resmi tatil olması ve merkezde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Çökmenin ardından güvenlik gerekçesiyle bina kapatıldı.

İHA

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