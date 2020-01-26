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  3. Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Elazığın Sivrice ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yayan 2 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Önceki gün meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin hissedildiği illerden biri olan Gaziantep'te sosyal medya üzerinden halka korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA


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