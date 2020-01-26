Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Önceki gün meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin hissedildiği illerden biri olan Gaziantep'te sosyal medya üzerinden halka korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA