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Gaziantep'te boya ve tiner atölyesinde yangın

Gaziantep'te boya ve tiner atölyesinde yangın

Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA


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