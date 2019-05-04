Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Gaziantep'te amca yeğenini vurdu

Gaziantep'te amca yeğenini vurdu

Gaziantep'te amca yeğenini vurdu

Nizip ilçesinde bir kişi tartıştığı amcası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Özyurt Mahallesi’nde yaşayan Sıddık B. (37) ile amcası K.B. (53) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B, av tüfeğiyle yeğeni Sıddık B’ye ateş etti. Ağır yaralanan Sıddık B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sıddık B’nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Amca K.B, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Datça´da turfanda patateste rekoltenin yüksek olması üreticisini sevindirdi. Patates ekimi yapan üre

Turfanda Patates Üreticinin Yüzünü Güldürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Artık o cezalar e-Devlet'te görülecek

Adana'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var