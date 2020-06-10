Gaziantep'te ailesinin evlenmesine izin vermediği genç intihar etti

İntihar olayı, önceki akşam Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak aile, kabul etmedi. Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı.

Baba Harun Ö., tarafından cansız halde bulunan Harun Ö.'nün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA