Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Gaziantep'te ailesinin evlenmesine izin vermediği genç intihar etti
10 Haziran 2020 Çarşamba 13:19 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te ailesinin evlenmesine izin vermediği genç intihar etti

Gaziantep'te ailesinin evlenmesine izin vermediği genç intihar etti

Gaziantep'te, Harun Ö. (17), ailesi, kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

İntihar olayı, önceki akşam Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak aile, kabul etmedi. Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı.

Baba Harun Ö., tarafından cansız halde bulunan Harun Ö.'nün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Yassıada kararları teklifi Meclis'te! Kara leke hukuk tarihinden silinencek
Alman isimden çarpıcı itiraf: 'Türkiye olmadan Libya'da ateşkes olmaz'
Kaldırımda yürüdükleri sırada üzerlerine yılan düştü
CHP'li Tanal'dan devlet malına zarar! Sıraya gerek yok gürültünüz yeter...
Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası...
Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Mutfakta yapılan en büyük yanlışlar! Bunları yapıyo

Mutfakta yapılan en büyük yanlışlar! Bunları yapıyorsanız dikkat...

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artı

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artırıyor!