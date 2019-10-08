Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8173
  • 6,3949
  • 280.281
  • 101469
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Gaziantep'te 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri yaptıkları operasyonda 2 ayrı adresten toplam 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil İlçesi Aydınlar Mahallesi 3068 caddesi üzerinde bulunan bir tır garajında yaptığı aramada gara bir tırda toplam 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, Şehitkamil İlçesi Sanayi Mahallesi 60105 sokak yanında bulunan boş arazide elinde siyah poşetler bulunan 1 şahıstan 1.250 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra şimdi de...
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
Meryem Uzerli'den Netflix sürprizi
Telefonunu unutunca aşk ortaya çıktı
Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
<p>Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik t

Başkan Erdoğan´dan Fırat´ın doğusuna operasyon mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'ın 'karanlık mod'u göründü

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı