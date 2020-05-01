Gaziantep sahur ve imsak vakti 2020! Gaziantep sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte imsakiye...

Gaziantep imsak ve sahur vakti saati merak ediliyor. Gaziantep imsakiyesi sahur ve iftar vakti saatini öğrenmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanıyor. Nefsimizi ve bedenimizi terbiye ettiğimiz mübarek Ramazan ayında iftar sofralarında sevdiklerimiz ile birlikte oluruz. Gaziantep iftar ve imsak vakti saat kaçta? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



GAZİANTEP SAHUR, İFTAR VE İMSAK VAKTİ 2020

24 Nisan 2020 Cuma 04:09 05:37 12:34 16:17 19:20 20:42

25 Nisan 2020 Cumartesi 04:08 05:36 12:33 16:17 19:21 20:43

26 Nisan 2020 Pazar 04:06 05:35 12:33 16:18 19:22 20:44

27 Nisan 2020 Pazartesi 04:05 05:34 12:33 16:18 19:23 20:46

28 Nisan 2020 Salı 04:03 05:32 12:33 16:18 19:24 20:47

29 Nisan 2020 Çarşamba 04:02 05:31 12:33 16:18 19:25 20:48

30 Nisan 2020 Perşembe 04:00 05:30 12:33 16:18 19:25 20:49

1 Mayıs 2020 Cuma 03:59 05:29 12:33 16:18 19:26 20:51

2 Mayıs 2020 Cumartesi 03:57 05:28 12:33 16:19 19:27 20:52

3 Mayıs 2020 Pazar 03:56 05:27 12:32 16:19 19:28 20:53

4 Mayıs 2020 Pazartesi 03:54 05:26 12:32 16:19 19:29 20:54

5 Mayıs 2020 Salı 03:53 05:25 12:32 16:19 19:30 20:56

6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:51 05:24 12:32 16:19 19:31 20:57

7 Mayıs 2020 Perşembe 03:50 05:23 12:32 16:19 19:32 20:58

8 Mayıs 2020 Cuma 03:48 05:22 12:32 16:20 19:33 20:59

9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:47 05:21 12:32 16:20 19:33 21:01

10 Mayıs 2020 Pazar 03:46 05:20 12:32 16:20 19:34 21:02

11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:44 05:19 12:32 16:20 19:35 21:03

12 Mayıs 2020 Salı 03:43 05:18 12:32 16:20 19:36 21:04

13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:42 05:17 12:32 16:20 19:37 21:06

14 Mayıs 2020 Perşembe 03:40 05:16 12:32 16:21 19:38 21:07

15 Mayıs 2020 Cuma 03:39 05:15 12:32 16:21 19:39 21:08

16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:38 05:14 12:32 16:21 19:39 21:09

17 Mayıs 2020 Pazar 03:37 05:14 12:32 16:21 19:40 21:10

18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:36 05:13 12:32 16:21 19:41 21:12

19 Mayıs 2020 Salı 03:34 05:12 12:32 16:21 19:42 21:13

20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:33 05:11 12:32 16:22 19:43 21:14

21 Mayıs 2020 Perşembe 03:32 05:11 12:32 16:22 19:43 21:15

22 Mayıs 2020 Cuma 03:31 05:10 12:32 16:22 19:44 21:16

23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:30 05:10 12:32 16:22 19:45 21:17

RESULULLAH EFENDİMİZİN RAMAZAN İLE İLGİLİ RÜYASI

Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi.

Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.

Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allahü teâlâya olan hüsnü zannı gelince, titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri, Cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i şehadeti gelip, onu Cennete koydu. [Taberani, Hakîm-i Tirmizi]

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün