Gaziantep imsak ve sahur vakti saat kaçta? Gaziantep iftar ve sahur vakti imsakiyesi 2020!

Gaziantep iftar ve sahur vakti saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Gaziantep sahur ve imsak vakti müminler tarafından merak ediliyor. Senenin en güzel ayı olan Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen bir aydır. Bu mübarek ayda bolca ibadet edilir. Haberimiz içerisinden 2020 Gaziantep iftar ve sahur vakti imsakiyesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



GAZİANTEP SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Gaziantep sahur vakti 04:09 olarak açıklandı.

2020 GAZİANTEP İFTAR VAKTİ SAATİ VE AKŞAM EZANI KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü Gaziantep iftar vakti saati 19:20 olarak açıklandı.

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RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri şunlardır:

-Hidâyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

-Cenâb-ı Hakk’ın, “bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü’minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye’yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan ayı, bütün mevsimleri dolaştığından, Müslümanların, her tür şartlar altında Allah’a ihlâs ve teslîmiyetle ibadet ettiklerini göstermektedir.

Bu kadar faziletli bir ayda sevap kazanıp cennete girmek, Cehennemden uzaklaşarak şeytana gâlip gelmek, şüphesiz daha kolaydır. Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan’da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. O hâlde Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur’ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün