Gazeteciler, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı.

ANTALYA'da bir grup gazeteci, meslektaşları İdris Özyol'un yaralandığı saldırıyı kınadı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde çalıştığı yerel gazetede çıktıktan kısa bir süre sonra 3 kişinin saldırısına uğrayan, aldığı darbeler sonrası yüzünden ve sol kolundan yaralanan İdris Özyol'a meslektaşları destek verdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri ve çok sayıda gazeteci, Özyol'un çalıştığı Akdeniz'de Yeni Yüzyıl gazetesinin önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Katılımcılar, 'İdris Özyol yalnız değildir' sloganını attı.

HALKIN HABER ALMA HAKKI TEHDİT ALTINDA

Basın açıklamasını yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şube Başkanı Engin Korkmaz, saldırganların henüz yakalanmadığını söyledi. Özyol'un bir süredir belli bir kesim tarafından tehdit edildiğini belirten Korkmaz, tehditlerin hedefini bulduğunu kaydetti. Korkmaz, "İşine gelmeyen haberi şiddet kullanarak yazdıramayacağını, sevmediği gazeteciyi sopayla susturacağını sanan bu taş devri zihniyetini iyi tanıyoruz. Saldırganların gerekli cezayı alması ilk şartımızdır. Eğer bu gerçekleşmezse ülkede hiçbir gazetecini mesleğini yapma imkanı kalmayacaktır. Sadece can güvenliğimiz değil, halkın haber alma hakkı da tehdit altındadır" dedi.

'TEKZİP HAKKINI DÖVEREK KULLANAMAZSINIZ'

Saldırıya uğrayan gazeteci İdris Özyol ise saldırıyı anlattı. Özyol, "Birileri bir şey söylemememizi ya da onların isteği şeyi söylememizi istiyor. Onların istediğini söylemeyince başımıza bunlar geliyor. Gazeteci, bir şeyi yanlış yazdığında onu düzeltecek karakterdedir. Tekzip hakkını kutsal görür. Tekzip hakkını döverek kullanamazsınız" dedi.

DHA