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05 Ocak 2021 Salı 03:20 | Son Güncelleme:

Gazeteci suikastında Belarus gizli servisi izi

Gazeteci suikastında Belarus gizli servisi izi

Ukrayna'da 4 yıl önce suikasta kurban giden ünlü gazeteci Pavel Şeremet'in öldürülmesiyle ilgili yeni ses kaydı ortaya çıktı.

2012 tarihli kayıtlarda, dönemin Belarus KGB Başkanı Yuriy Zaytsev ile 2 istihbarat personeli, Şeremet’e suikast düzenlenmesi fikrini görüşüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, siyasi suikastlar için KGB’ye 1.5 milyon dolar kaynak tahsis ettiği iddiasına da yer veriliyor. Ukrayna polisi, ses kayıtlarının incelendiğini açıkladı.

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