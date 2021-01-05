Gazeteci suikastında Belarus gizli servisi izi

2012 tarihli kayıtlarda, dönemin Belarus KGB Başkanı Yuriy Zaytsev ile 2 istihbarat personeli, Şeremet’e suikast düzenlenmesi fikrini görüşüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, siyasi suikastlar için KGB’ye 1.5 milyon dolar kaynak tahsis ettiği iddiasına da yer veriliyor. Ukrayna polisi, ses kayıtlarının incelendiğini açıkladı.