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  3. Gaz kolu kilitlenen motosiklet, ortalığı birbirine kattı

Gaz kolu kilitlenen motosiklet, ortalığı birbirine kattı

Gaz kolu kilitlenen motosiklet, ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da gaz kolu kilitlenen motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı.

Gaz kolu takılı kalan motosiklet ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı.

Bunu gören sürücünün arkadaşı motosikleti durdurmak müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet, sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı.

Uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Durdurulamayan motosiklet, önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi.

DHA


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