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  3. Gaspçı kardeşler Adana'da çaldı, Mersin'de tutuklandı
29 Mayıs 2020 Cuma 10:55 | Son Güncelleme:

Gaspçı kardeşler Adana'da çaldı, Mersin'de tutuklandı

Gaspçı kardeşler Adana'da çaldı, Mersin'de tutuklandı

Adana'da otomobil ve cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla Mersin'de gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Özgür Akkoyun (25) ve arkadaşı Doğan Kaya (25), kiraladıkları otomobille seyir halindeyken yolda kaldığını belirterek kendilerinden yardım isteyen kişiyi araçlarına alıp istediği yere götürdükleri, otomobilden ineceği sırada başka bir şahsın yanlarına geldiği ve iki zanlının bıçak çekip tehdit ettikleri, otomobili ve cep telefonunu gasbettikleri ihbarında bulundu.

Adana'da gasp şüphelisi iki kardeş tutuklandı haberi fotografı ...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından zanlıların Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yaramış Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Bölgede görevli jandarma ekipleriyle hareket eden polis, Abdülkadir (22) ve ağabeyi İzzet A'yı (25) yakaladı.

Gasbedilen otomobil hasarlı halde bulundu, ele geçirilen cep telefonu sahibi Akkoyun'a teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA


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