Gardıroplarda minik dokunuşlarla harikalar yaratmak için ipuçları

Evden çıkmamamız gereken şu günlerde, yaşam alanlarımızı daha keyifli ve şık bir hale getirmeye ne dersiniz? İşe gardıroplarla başlayabilirsiniz. Gündelik hayatın yoğun temposundan fırsat bulup da yapamadığınız tüm o düzenlemeler için gereken küçük ipuçlarını açıklıyoruz.

GARDIROPLARDA MİNİK DOKUNUŞLARLA



Gardırop, giyinme odası, vestiyerler gibi alanlarda ideal ve kolay bir kullanım sunan ışıklı askı boruları sayesinde giysiler, düzenli ve kolaylıkla ulaşılabilir bir halde geliyor. Kablo işçiliği gerektirmeyen, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan askılar, gardırop rengine ve tasarımına da uyum sağlıyor. Pilli ve elektrikli versiyonlarıyla kolayca monte edilebilen bu askılar, hareket sensörüyle çalışarak enerji tasarrufu da sağlıyor.

ERKEKLER İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER



Kurumsallığın birinci kuralı kravat… Erkeklerin profesyonel yaşamında büyük önem taşıyan kravatlar için tasarlanan siyah ve beyaz renkli kravatlıklar, sabahları uzun uzun düşünme derdine son veriyor. Gardırobun yanına kolayca monte edilebilen kravatlıklarla, bu aksesuarları renk ve tasarımına göre ayrıştırmak da mümkün.

ÇANTALARINIZ YIPRANMASIN



Her kadının yaşamında çantanın ayrı bir yeri vardır ve şüphesiz depolanması çok zor olan ürünlerinin başında gelir. Dolaplarda çantaya özel bir bölüm olmadığından, bu durum özenle satın alınan çantaların zarar görmesine sebebiyet veriyor. Häfele’nin yaşamı kolaylaştıran çözümleri arasında yer alan çanta askısı sayesinde çantalar zarar görüp, bükülmeden askılarda korunabiliyor.

AKSESUARLARA ÇEKMECELERDE YER AÇIN



Häfele, özel günlerin, iş toplantılarının, önemli buluşmaların olmazsa olmazı kol düğmesi, broş, fular tokası gibi giysilerin tamamlayıcı parçaları için yaşamı kolaylaştıran çözümler sunuyor. Aksesuar çekmecesi ve saklama kutusu olarak sunulan tasarımlar, nereye konulacağına karar verilmeyen malzemeler için ideal bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Dolaplarla uyumlu tasarımlar düzenli bir görünümün yanı sıra şıklık vadediyor.

AYNALARI ÇATLATMAYA HAZIR MISINIZ?



Bir bütün olan şıklığın tüm parçaları, pratik çözümlerle tamamlandı. Sıra, aynanın karşısına geçip kendinize bakmaya geldi. Gardıropların yanına kolayca monte olan çekilebilir ayna sayesinde boy aynaları asmak için ek bir duvara ihtiyacınız yok. Yaşam alanınızı verimli kullanmanız için tasarlanan aynalar, kullanılmadığı zaman ortadan tamamen yok oluyor. Çerçeve rengi antrasit, beyaz ve gümüş gri olabiliyor, bu da yine gardırop tasarımına uyum sağlıyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında harekete geçerek İstanbul’da bulunan merkez mağazasını geçici bir süre için kapatan Häfele’nin evlerinize farklı bir soluk getirecek tüm bu aksesuarlarına online.hafele.com.tr’den ya da farklı şehirlerde bulunan dağıtıcı iş ortaklarından ulaşmak mümkün.