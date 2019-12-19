Garantör ne demek? Garantör kelimesinin anlamı ne, ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu TDK'ya göre bazı kelimelerin anlamları araştırılıyor ve merak ediliyor. Garantör kelimesinin anlamı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetleri durduruldu ve garantör Marmara Üniversitesi oldu. Garantör ne demek? ve Garantör kelimesi ne anlama geliyor? soruları da aratılmaya başladı. İşte TDK'ya garantör kelimesinin anlamı...

GARANTÖR NE DEMEK?

TDK'ya göre Garantör; Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci.