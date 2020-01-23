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Gamze'yi sevgilisi yakmış

Gamze'yi sevgilisi yakmış

Aydın Nazilli’de 20 Ocak akşamı Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze Esen’in (24) birlikte yaşadıkları dubleks evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan genç kadın ile kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Fatih Ü., tedaviye alındı. Durumu ağır olan kadın, dün sabah yaşam savaşını kaybetti. Evdeki incelemede benzin bidonu bulundu. İfadesi alınan Fatih Ü., Esen ile tartıştıklarını, benzin döküp evi yaktığını itiraf etti. İkilinin aynı halı yıkama firmasında çalıştıkları öğrenildi.

(DHA)


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