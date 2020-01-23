Gamze'yi sevgilisi yakmış

İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan genç kadın ile kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Fatih Ü., tedaviye alındı. Durumu ağır olan kadın, dün sabah yaşam savaşını kaybetti. Evdeki incelemede benzin bidonu bulundu. İfadesi alınan Fatih Ü., Esen ile tartıştıklarını, benzin döküp evi yaktığını itiraf etti. İkilinin aynı halı yıkama firmasında çalıştıkları öğrenildi.

(DHA)