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  3. Game of Thrones oyuncusu Pilou Asbæk yeni bölümde ikinci ejderha olabileceğini söyledi

Game of Thrones oyuncusu Pilou Asbæk yeni bölümde ikinci ejderha olabileceğini söyledi

Game of Thrones oyuncusu Pilou Asbæk yeni bölümde ikinci ejderha olabileceğini söyledi

Dünya çapında fenomen haline gelen Game of Thrones final sezonuyla merak konusu olmaya devam ederken dizinin oyuncularından Pilou Asbæk, yeni bölümde bir ejderha daha yer alabileceği konusunda imalı bir paylaşımda bulundu.

Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonun başlamasıyla yeni bölümleri merakla bekleyen izleyicilere seslenen Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk, yeni bölümde bir ejderha daha yer alabileceğini ifade etti.

Dizideki Euron Greyjoy karakterini canlandıran Asbæk’in Instagram’dan paylaştığı fotoğrafın altında, geçen bölümde sadece bir ejderhanın hayatta kalmasına rağmen beşinci yeni bölümde 2 ejderhanın yer alabileceğini yazdı.

Dizinin geçen bölümünde görüntülenen Starbucks bardağı konusunu da hatırlatan oyuncu, şakacı bir üslupla izleyicilerin ilerideki bölümlerde daha da çok kahve bardağı ve hatta Oreo ürünleri de görebileceğini ifade etti

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