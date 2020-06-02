02 Haziran 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:
DEVRİM TOSUNOĞLU
Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şebekeye son darbe
Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı Kovid-19 tedavisi gördüğü nisan ayında arayıp kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan ve salgına karşı bağış bahanesiyle 40 bin TL dolandırılan şebeke çökertildi.
DEVRİM TOSUNOĞLU
Albayrak’ın arandığı telefon hattının sahibi Barış Ö., 22 Mayıs’ta Gebze’de yakalanıp tutuklandı. Parayı Gebze’deki bir ATM’den çektiği saptanan Abdulvahap Batur ile Fatih Y. de 29 Nisan’da yakalanmıştı. Batur tutuklanırken, Fatih Y. ev hapsine çarptırılmıştı.