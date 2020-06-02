Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şebekeye son darbe

DEVRİM TOSUNOĞLU



Albayrak’ın arandığı telefon hattının sahibi Barış Ö., 22 Mayıs’ta Gebze’de yakalanıp tutuklandı. Parayı Gebze’deki bir ATM’den çektiği saptanan Abdulvahap Batur ile Fatih Y. de 29 Nisan’da yakalanmıştı. Batur tutuklanırken, Fatih Y. ev hapsine çarptırılmıştı.