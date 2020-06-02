Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8048
  • 7,5784
  • 380.01
  • 107266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şebekeye son darbe
02 Haziran 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şebekeye son darbe

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şebekeye son darbe

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı Kovid-19 tedavisi gördüğü nisan ayında arayıp kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan ve salgına karşı bağış bahanesiyle 40 bin TL dolandırılan şebeke çökertildi.

DEVRİM TOSUNOĞLU

Albayrak’ın arandığı telefon hattının sahibi Barış Ö., 22 Mayıs’ta Gebze’de yakalanıp tutuklandı. Parayı Gebze’deki bir ATM’den çektiği saptanan Abdulvahap Batur ile Fatih Y. de 29 Nisan’da yakalanmıştı. Batur tutuklanırken, Fatih Y. ev hapsine çarptırılmıştı.


Başkan Erdoğan imzaladı! İstanbul'da o alan 'riskli' ilan edildi
Trump 'İsyan Yasası'nı kullanabilir... Washington'a 1 Tabur askeri polis sevkiyatı
Sigarayla mücadeleden rahatsız olan CHP Sözcüsü Öztrak'a sert yanıt
Siirt'te askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un otopsi raporu açıklandı!
ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

Faydasını duyunca üzüm çekirdeğini atmaktan vazgeçe

Faydasını duyunca üzüm çekirdeğini atmaktan vazgeçeceksiniz!

Ceyda Ateş anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Ceyda Ateş anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

HAVELSAN robotları konuşturacak, ilk araç yolda

HAVELSAN robotları konuşturacak, ilk araç yolda